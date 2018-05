Vabaerakonna Tallinna kolme linnaosa ühispiirkonda juhib Kübarsepp

«Vabaerakonna tulevik Eesti poliitilisel maastikul on tohutult oluline,» sõnas Kübarsepp. «Selleks, et ei korduks Jääkeldri, Acta ja teiste liikumiste aeg, mil poliitiline otsustamine oli sumbunud kitsastesse koridoridesse. Inimese ja tema tegelikud vajadused oli pikalt valitsenud Reformierakond täielikult unustanud. Hirmutamine järgmiste riigikogu valimiste eel 3-4 parteilise parlamendiga on vastutustundetu ning kannab eesmärki, et meie poliitika tegemine viia tagasi kabinetivaikusesse.»