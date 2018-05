Eesti lipu seadust hakatakse muutma

Praegune seaduse § 3 lõige 2 on sõnastatud järgmiselt: «Eesti lipu heiskamisel Pika Hermanni torni kasutatakse muusikalise signatuurina Eesti Vabariigi hümni algusfraase ning langetamisel Gustav Ernesaksa Lydia Koidula sõnadele loodud laulu «Mu isamaa on minu arm» fragmendi baasil loodud signatuuri.»

«Eesti Vabariigi sümbolid lipp, vapp ja hümn on pühad. Pühade asjade mõtestamiseks ja nendega toimetamiseks on lihtsust läbi aegade oluliseks peetud. Avatud ja loomulik lihtsus mõjub inimestele julgustavalt, vabastavalt ja inspireerivalt. Hümni kasutamiseks on kõige viljakamaks taustaks vabadus, avatus, ja armastus, mitte niivõrd keerulised regulatsioonid, paatos ja käsud,» ütles Jürgenstein eelnõu esimesel lugemisel. Tema sõnul tagab avatult lihtne lähenemine selle, et enne mängu käed üksteise õlgadele asetanud jalgpallurid, ratastoolis inimesed, vormimütsiga sõjaväelased ja pead paljastanud pidulikus riides kodanikud on hümni lauldes võrdsed ja rõõmsad.