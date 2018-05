Koalitsioonikaaslased arvustavad Simsoni määrust

Põhimõte, et riik maksab tasuta transpordi omavalitsustes kinni üksnes siis, kui see on tasuta kõigile – nagu selgub majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni (Keskerakond) allkirjastatud maakondliku ühistranspordi piletihinna määrusest –, on koalitsioonikaaslaste sõnul otsitud põhjendus.