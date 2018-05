Koalitsioonikaaslased laidavad Simsoni määruse olulise põhimõtte maha

«Majanduslikkus ja poliitiline jonnakus ei peaks nii rumalalt põrkuma,» leiab sotsiaaldemokraat, riigikogu majanduskomisjon liige Jaanus Marrandi. Komisjoni esimees, Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv endine rahandusminister Sven Sester peab eelpool nimetatud tasuta ühistranspordi kinnimaksmise põhjendust otsituks.

«Tegemist on ministri pädevuse ja määrusega, majanduskomisjon otsest suunist ei saa ministrile anda. Küll aga soovime IRLi poolt vaadatuna kindlasti lähiajal konsulteerida oma valitsuspartneritega selle konkreetse määruse sisu üle,» lisab Sester.

Lihtsustatult: kui omavalitsused tahaks teha sajaprotsendilise sõidusoodustuse õpilastele või pensionäridele ning jätta ülejäänutele alles raha eest ostetava pileti, tuleks see soodustus neil ise kinni maksta.

Nii Sester kui ka Marrandi toonitavad, et ühistranspordikeskustele ja omavalitsustele tuleb anda suurem tegevus- ja otsustusvabadus. Praegune määrus seda nende hinnangul ei võimalda. «See põhjendus on otsitud,» ütleb Sester selle kohta, et maanteeameti ei saa eristada sõitjagruppe, nagu on määrusest välja toonud ameti peadirektor Priit Sauk.

«Näiliselt on tegemist inimestele ilusa lubadusega, aga tegelikult ei ole tasuta ühistransport maal sellise rahastuse juures võimalik ega teostatav. Alates sellest, et busse, millega inimesed soovivad sõita, liigub rohkem kui üksnes maakonnaliinidel, ja lõpetades sellega, et kõik ei vajagi tasuta sõidu õigust,» selgitab Marrandi.

«Kui mingit sundi üldse vaja on, siis selles suunas, et lausdoteerimise asemel bussifirmadele kirjutada sisse vajadus otsida mõistlikumaid viise, mis oleks vähemkulukamad,» lisab Marrandi.

Koostöös omavalitsuste ja ühistranspordikeskustega oleks võimalik reisijagruppe eristada ning leida võimalused nõudetranspordiks, leiab Marrandi. See omakorda tähendab, et omavalitsustele tuleb anda suurem tegevusvabadus.

Sama arvab ka Sester. «Määrus muutub paindlikuks siis, kui me laseme ühistranspordikeskustel ise otsustada ning eraldame neile raha, et nad saaksid oma eesmärke ellu viia.» Sester toob näiteks Pärnumaa, kus hakkaks kehtima süsteem, kus nii linna- kui ka maakonnaliinide soodustused on samasugused. Pensionärid, õpilased ja puuetega inimesed saavad tasuta sõita ning ülejäänutel on senisest soodsam perioodipiletihind.

«Pärnumaa näitel võime öelda, et me peame usaldama kohalikku tasandit. Nad seadsid eesmärgiks Pärnu linna- ja maakonnaliinide ühtse piletisüsteemi, millega on nõus kõik Pärnumaa omavalitsused,» lisab Sester.

Pärnumaa plaani on minister Simson pidanud kulukaks. «Pärnu keskus soovis maakonnaliinidega koosmõjus tekitada soodustuse ka linnaliinidel. Paraku ei ole praegu raha, et kohalike omavalitsuste liinidel sooduspileteid rahastada,» on Simson laupäevases Postimehes öelnud. Simsoni sõnul võivad Pärnumaa omavalitsused ka praegu suunata õpilaste maakonnaliinidel tasuta sõidu kulu linna transporti: «Selleks on neil vaja lihtsalt maakonnaliinidel sõit priiks teha ja vabastada nii valla raha.»