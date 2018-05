Fotod: Kaja Kallas ja Dmitri Jegorov kohtusid Tallinna kesklinna kohvikus

Reformierakonna uus esimees on praegust Eesti maksusüsteemi teravalt kritiseerinud. «Uus süsteem suunab inimesi bluffima ja riiki petma. See on ikka see Ida-Euroopa mentaliteet, millest me lihtsa ja selge maksusüsteemiga juba eemaldusime. Kuid nüüd langeme tagasi sinna, kuhu me tegelikult minna ei taha,» teatas Kallas mullu novembris.