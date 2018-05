Tallinna linnavolikogu hääletab Aasa umbusaldusavaldust 8. mail

Tallinna volikogu Reformierakonna esimees Kristen Michal kirjutas neljapäeval sotsiaalmeedias, et volikogu hakkab opositsioonierakondade poolt Aasa suhtes esitatud umbusaldusavaldust hääletama 8. mai varahommikul. «Keskerakondlane Taavi Aas on saanud osaks Tallinna probleemidest, mitte lahendusest,» lisas Michal.

IRL-i fraktsiooni esimehe Riina Solmani sõnul pidurdab korruptsioon majanduse kasvu ja see on fakt. «Tallinna juhtimises valitseva korruptsiooni tõttu on asjade ajamiseks altkäemaksu makstud ja sellega seatud löögi alla ettevõtjate usaldus, seeläbi uute investeeringute tulek ning tasuvamate töökohtade loomine. Seetõttu jääb Tallinna linnaeelarvesse laekumata miljoneid. Kogu Eesti elatustaseme tõstmiseks tuleb korruptsioonile Tallinnas piir panna. Esimene samm on umbusalduse avaldamine tänasele linnapeale,» ütles Solman.