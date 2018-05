Tõniste kuulis Eesti 200 algatusest alles valitsuse pressikonverentsil, Ratas on koostööks valmis

Keskerakonna esimehe, peaminister Jüri Ratase sõnul on erakond valmis koostööks uue poliitilise jõuga. «Kindlasti me toetame võimaliku uue kodanikualgatuse ja tulevikus miks mitte poliitilise jõu tulekut, see näitab, et inimestele läheb Eesti elu korda ja nad soovivad Eesti ühiskond edasi viia.

«Igasugune konkurents teretulnud,» märkis justiitsminister Urmas Reinsalu. Lugenud läbi Eesti 200 manifesti, leidis Reinsalu, et seal välja toodud küsimused on kõik need samad, mille üle praegused erakonnad oma juhatustes väga aktiivselt debateerivad. «Need on tõesti need seisukohad, mis saavad olema aluseks, kuidas Eestil läheb,» lisas ta.