Majandusanalüütik Eesti 200st: nende sõnum väärib kiitust

Koppel sõnas Eesti 200 manifesti kommenteerides, et tema jaoks jäid sellest kõlama peamiselt kaks ideed. Üheks neist oli jõuline lähenemine rahvastiku teemadele. «Ükskõik, kes tõstab demograafia probleemi tõsiselt lauale, väärib kiitust,» ütles majandusanalüütik.

Teise asjana jäi talle silma selle orienteeritus majandusele. «Siin ei ole mitte midagi parata. Maksustatava väärtuse loob ettevõtlus,» rõhutas Koppel ja lisas, et talle tundub, et see teadmine kipub ühiskonnas tihti kaduma minema.