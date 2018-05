Koalitsioonierakonnad tunnustavad Eesti 200 algatust, Põlluaas kritiseerib sisupuudust

Korb on valmis koostööks

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles, et kuna täna pole veel lõplikult selge, kas ühendusel on võimekus ja soov luua uus erakond või tõstatatakse erinevaid küsimusi erakondliku sildita, on keeruline hinnata esimese sammuga poliitilist positsiooni või šanssi Riigikogu valimistel.« Kuigi maailmavaatelt ennast veel ei positsioneerita, võib pigem eeldata, et Eesti 200 täidaks praegustes valikutes pettunud valijate ootusi eelkõige paremal teljel,» arvas Korb.

«Kindel on aga see, et inimeste aktiivsus ja soov muuta Eesti paremaks ja vaadata tulevikku, on tervitatav ja õige. Mitmed manifestis välja toodud põhimõtted, nagu näiteks kõikjal Eestis kättesaadavad põhiteenused ja kvaliteetse hariduse, sotsiaalteenuste ning transpordi korraldamine igas Eestimaa nurgas või bürokraatia vähendamine, on ka Keskerakonna eesmärgid. Seetõttu oleme kindlasti valmis kuulama, millised on uue ühenduse detailsemad ideed ja plaanid ning loodan konstruktiivsele koostööle – olgu tegemist erakonnaga või aktiivsete Eesti inimeste ühendusega. Eesmärk teha Eesti paremaks iga sammuga tulevikku on õige ja ühine,» lisas Korb.

Talvikut rõõmustab poliitiliste liikumiste ajastu algus

«Aeg näitab järjest enam, et vana ülesehitusega parteide aeg hakkab läbi saama. Inimesed on tänases poliitsüsteemis ja parteipoliitikutes totaalselt pettunud,» ütles Vabaerakonna esimees Artur Talvik ja lisas, et on ka ise Vabaerakonnas rääkinud sellest ning juhtinud erakonda suunas, kus nende tegevust mõistetaks kui liikumist, mitte parteilist tegevust.

«Oleme lasknud ennast peksta maailmavaate puudumise pärast, kuid nagu näha, on tulnud välja liikumine, kellel seda üldse pole. Ehk et asi pole maailmavaates, asi on sisus ning tahtmises Eesti elu paremaks teha. Meil on see soov jätkuvalt samuti olemas!» rääkis Talvik.

Talvik lisas, et toetab väga Eesti 200 initsiatiivi ja nende soovi teha asju teistmoodi. «Kui programmist rääkida, siis seal väga palju uut pole. Kui vaadata tagasi Vabaerakonna tulekule 2015. aastal, siis nende avaldatul ja meie programmil on väga palju ühist. Julge idee, mille eraldi soovin välja tuua, vast on rahvuste integreerimine.»