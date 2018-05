Tallinna opositsioonierakonnad annavad täna üle Taavi Aasa umbusaldusavalduse

«Tallinna linnapea Taavi Aas ei ole suutnud opositsioonile ega linlastele tõestada, et oskab ja soovib juhtida linna. Korruptsiooni süsteemsete põhjuste eitamine ja eiramine ning kesine linnajuhtimine ei jäta enam muid valikuid kui umbusaldamine,» edastasid erakonnad pressiteate vahendusel.

«Probleem ei ole enam üksikutes korruptsioonijuhtumites. Linnapea ei soovi mõista, et «ise teen ja ise kontrollin» mentaliteet ongi sünnitanud linnas lokkava korruptsiooni. Sotsiaaldemokraadid ei näe võimalust, et pead liiva alla peitev Taavi Aas saaks tekkinud olukorras jätkata Tallinna linnapeana,» selgitas linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees, sotsiaaldemokraat Helve Särgava.

«Korruptsioonijuhtumiga nõukogus Aasa vahetamine Klandorfi vastu ei tähenda sisulist muutust, vaid sama joont. Tallinna süsteemne juhtimisprobleem on läbipõimumine. Linnapea Aas on valinud olla osa probleemist, selmet olla osa lahendusest. Meie kohustus ja mandaat linnakodanike ees on öelda, et linnapea seisab omade, mitte linnakodanike huvide kaitsel ja sellisena ei saa ta oma ametiga toime tulla,» sõnas Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal.

Tallinna linnavolikogu IRLi fraktsiooni esimehe Riina Solmani sõnul pidurdab korruptsioon majanduse kasvu ja see on fakt. «Tallinna juhtimises valitseva korruptsiooni tõttu on asjade ajamiseks altkäemaksu makstud ja sellega seatud löögi alla ettevõtjate usaldus, seeläbi uute investeeringute tulek ning tasuvamate töökohtade loomine. Seetõttu jääb Tallinna linnaeelarvesse laekumata miljoneid. Kogu Eesti elatustaseme tõstmiseks tuleb korruptsioonile Tallinnas piir panna. Esimene samm on umbusalduse avaldamine tänasele linnapeale,» ütles Solman.

«Keskerakonna üle 10 aasta kestnud ainuvõim on betoneerinud parteilise toiduahela, mille tulemusena on Vabaduse väljakule ning paljudesse linnaettevõtetesse edutatud täiesti ebapädevaid, paremal juhul erakordselt nõrku juhte. Tänasel linnapeal puuduvad hoovad, kuid pigem tahe korruptiivse süsteemi muutmiseks, mis muudab umbusaldamise vältimatuks,» ütles Tallinna linnavolikogu EKRE fraktsiooni esimees Urmas Reitelmann.