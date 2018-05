Piltuudis: Tsahkna ja Mihkelson tervitasid riigikogus uut «aknaalust»

Nagu näha, tervitasid riigikogus teda vanad sõbrad: endine IRLi liige Marko Mihkelson ning samuti IRList lahkunud partei endine esimees Margus Tsahkna. Ainsad parteitud liikmed riigikogus ei häbene end hellitavalt «aknaalusteks» kutsuda ning samamoodi tervitati ka vana sõpra Jevgeni Ossinovskit. «Aknaalused said ühe liikme juurde,» kirjutas Tsahkna sotsiaalmeedias. Tõsi, tegemist oli peene huumoriga, sest erinevalt Tsahknast ja Mihkelsonist on Ossinovskil kindel koht oma erakonna fraktsioonis.

Samas ei tasu unustada, et just Tsahkna ja Ossinovski olid need, kes 2016. aastal erakondade esimeestena suitsunurgas valitsuse vahetust sepistasid, andes sellega suure panuse, et Keskerakond valitsuses Reformierakonna vastu vahetada. Mida põnevat hakkab nüüd riigikogus toimuma, näitab aeg.