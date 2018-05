Ratas: Mäggi ministriks nimetamine ei olnud vastuoluline

Reformierakonna fraktsiooni liige Liina Kersna päris tänases riigikogu infotunnis peaminister Rataselt, kas tema hinnangul ei ole suhtekorraldaja Mäggi ministriks nimetamine vastuolus lääneliku demokraatliku ühiskonna põhimõtetega.

«Õigusteadlane Kari Käsper hindab, et suhtekorraldaja nimetamine ministriks ei ole kooskõlas Euroopa Nõukogu soovitustega, mille järgi ei tohiks poliitilisele ametikohale otse asuda inimene, kelle tegevuseks on olnud kellegi huvide esindamine või mõjutamine poliitikutega,» põhjendas Kersna. Ta lisas, et viimastel päevadel on ajakirjandus otseselt viidanud korruptsiooniohtlikule olukorrale, kuid «peaministri leiab, et kui lobifirma ainuomanik on firma tegevjuhtimisest taandunud, siis ei ole korruptsiooniohtlikku olukorda».

Arupärimisele vastates rõhutas Ratas, et antud juhtumi puhul on oluline avatus ja selgus ning lisas, et Mäggi on lubanud ennast ettevõtte juhtimisest taandada. «Täna ma tean seda, et oli ka tal presidendiga sellel teemal juttu, kus ta ütles, et kui ta ühel hetkel peaks otsustama, et ta läheb poliitikast ära, siis ta peab arvestama sellega, et ei saa kohe minna poliitilisi erakondasid nõustama, ja ta nõustus sellega täielikult.»

Kersna soovis ka teada, kas Mäggi ministriks nimetamine ei mõjuta negatiivselt riigivalitsemise kuvandit. «Janek Mäggi on avalikkuses öelnud, et ta võtab seda ministriametit kui koolitust. Lisaks sellele on ta korduvalt kurtnud, et tema firmal puudub poliitikakogemusega töötaja, mistõttu on ta pidanud ka töödest loobuma. Nüüd ta siis läheb ministriametisse end koolitama, et tulevikus saada paremaid hankeid.»