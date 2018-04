Mäggi «Ringvaates»: astusin Keskerakonda viisakusest

Saatejuht Marko Reikopi küsimusele, miks Mäggi tahtis Keskerakonda astuda, vastas tulevane minister, et otsustas olla viisakas peaministri vastu, «presidendi vastu ma olen ka viisakas». «Minu arust on väga imelik, kui inimene võtab vastu poliitilise ametikoha ja siis ütleb, et ma olen neutraalne,» lisas Mäggi.

«Niikaua kuni ma sellel ametikohal olen, mis on poliitiline, kuulun erakonda. Kui ma enam sellel ametikohal ei ole, siis võin vabalt välja astuda,» rääkis ta.

Reikop leidis, et võib-olla vajab Mäggi tõlkimist. «Suhtekorraldajana sa tead, et kui ütled tugeva sõnumi välja, mis tegelikult vajab tõlkimist, siis oledki ennast valesti väljendanud,» rääkis saatejuht.

«Minu jaoks vajab meeletult palju tõlkimist see kisa, mis siin nüüd järsku lahti on läinud. Mina sellest aru ei saa. Minu arust on selles isegi vihakõnet ja kõike muud,» vastas Mäggi.

«Kas tõesti on niimoodi, et Eesti Vabariigi valitsuse liikmed ei ole viisakad inimesed, ei ole normaalsed inimesed? Et noh, nendel ei tohi olla perekonda, sõpru, lapsi, naist, autot, mitte midagi. Nad peavad olema geniaalsed kuivikud, kellel on neli jutupunkti ja kaks kujundit, mida nad üldse suudavad öelda on «laua peal» ja «päeva lõpuks»,» jätkas Mäggi.

Saatejuht vastas Mäggile, et ka praegu on ta jutt liiga keeruline. «Kui ma sind tähelepanelikult kuulan, siis mina saan võib-olla aru, aga televaataja juba ei saa aru. Siin on veel teine asi - paljud ei tahagi aru saada. Meelega ju mängitakse poliitikas sellist lolli, et sa ütledki midagi teravat, mõtled midagi muud, aga inimesed kuulevad ainult su sõnu,» rääkis Reikop.

«Ma olen kirjutanud väga palju, aga ma olen ka lugenud väga palju. Miks me tahame Eesti Vabariigi valitsust, kelle keskmine liige on läbi lugenud ainult «Naerise»? Ma arvan, et me ei taha. Ma arvan, et me tahame intelligentseid, huvitavaid inimesi,» rääkis Mäggi.