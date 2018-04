Mäggi vastus Postimehe juhtkirjale: enamus Eesti inimesi elab pidevas huvide konflikti olukorras

Eilne Postimehe juhtkiri küsis, et kui ministrile kuulub lobistamisega tegelev firma, mis võtab huvide esindamise, otsustajate mõjutamise eest raha, siis kas sellel on keskerakondlikus mõttemaailmas mingi muu nimi kui korruptsioon. «Eesti ühiskond ei tohi sellise korruptsiooni mõiste hägustamisega leppida,» seisis juhtkirjas.

«Tore, et paljud inimesed muretsevad, et ega mul huvide konflikte ei ole. Enamus Eesti inimesi elab pidevas huvide konflikti olukorras. Ise tahad ühte, abikaasa teist, lapsed kolmandat, ülemus neljandat,» kirjutas Mäggi Facebooki postituses.

Juhtkiri nõudis, et Janek Mäggi, tahtes saada ministriks, peab avalikustama oma ettevõtte kliendid ja lobitegevuse sisu. «Me ei taha väita, et ükski lobist ei võiks mitte mingitel tingimustel hakata poliitikuks, saada otsustusõigusega ametikohta. Selline üleminek eeldab aga normaalses läänemaises demokraatlikus ühiskonnas seoste avalikustamist,» seisis juhtkirjas.

Mäggi vastas juhtkirjale, et kõik Powerhouse'i koostööpartnerid on meediale 100 protsenti avalikud, kuna ettevõte levitab kogu aeg nende pressiteateid. «Pole vaja palju uurida, kes ja mis,» kirjutas Mäggi.

Ta jätkas, et kõigi suuremate büroode omanikud ja töötajad on pigem endised poliitikud kui suhtekorraldajad, nt Martin Kukk, Ott Lumi, Kristi Liiva, Erki Peegel, Rasmus Kagge. «Ma olen vist ainus Eesti suhtekorralduse «broiler», kes pole poliitikat seest poolt vaadanud. Ma vaatan. Poliitiline kogemus on kõigile andnud silmnähtavat lendu», kirjutas Mäggi.

Mäggi sõnul on Powerhouse lobitöö osas konkurentidest kõvasti maas. Ta sõnas, et lobi kliente Powerhouse'il suurt polegi olnud. «Lobby all mõtleme poliitikute mõjutamist kindlate otsuste tegemiseks. Ei tule meelde. Küll aga oleme nõustanud paljusid poliitikuid, mis on samuti kõigile teada, kuidas tublim olla,» kirjutas Mäggi.