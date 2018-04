Peatne riigihalduse minister «Aktuaalses kaameras»: Eestis saab sünnitada ka põllu peal

«Ma arvan, et väga hästi. Olen Eestis mitme erakonnaga koostööd teinud ja need on väga sarnased. Siin ma erilist keerukust ei näe. Sa võid ju mõelda, et tahan saada ministriks Vabaerakonnas, teed 25 aastat tööd ja kunagi ei saa. Minuga juhtus aga nii, et mul ei olnud mingisugust plaani ministrisk saada veel kolmapäeva hommikul,» rääkis Mäggi.