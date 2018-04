Taavi Rõivas uutele ministritele: vaja on empaatiavõimet, tahet ja ambitsiooni

Rõivas kirjutab Facebookis, et kui vahetult peale valimisi tuuakse ministriks reeglina tugevaima mandaadi saanud poliitikud, siis vähem kui aasta enne valimisi on just see aeg, mil saab uusi inimesi kaasata. «Kas tänased ministrid suudavad korrata Anne Sullingu, Maris Lauri või Marina Kaljuranna töötulemusi, seda näitab muidugi aeg,» kirjutab ekspeaminister.

Endise valitsusjuhi hinnangul on Riina Sikkutil kõik eeldused hästi hakkama saada ning erinevalt SDE fraktsiooni liikmetest tagasi astuva ministri Jevgeni Ossinovski vigadest distantseerida.

«Janek Mäggi esimene kommentaar jättis küll mulje, et teeb vahelduseks oma «päristööle» veidi reality-showd, aga loodetavasti oli see mulje ekslik. Ministriamet on tegelikult tõsine vastutus ning valija mandaadita inimestel tuleb usalduse võitmise nimel ekstra pingutada,» rõhutab Rõivas.

Ühtlasi jagab Rõivas ministrikandidaatidele omapoolseid soovitusi ametisse kaasa. Tervise- ja tööministri puhul rõhutab ta empaatiavõimet. «Mitte kunagi ei tohi minister öelda, et tema ei saa, ei taha, ei suuda (näiteks otsustada Põlva ja Valga haigla sünnituse jätkamise küsimust). Peab saama, peab tahtma ja peab suutma.»

Riigihalduse ministril tuleks Rõivase arvates sahtlipõhjast üles otsida Arto Aas juhtimisel ettevalmistatud riigi efektiivistamise sammud ning püüda valitsust veenda neid ellu viima.