Artur Talvik: ma ei kandideeri enam Vabaerakonna juhiks

«Ma olen siin mitu päeva mõelnud sügavalt ja täna ma otsustasin, et ma ei kandideerigi Vabaerakonna juhataja kohale,» ütles Talvik saates.

Talviku sõnul on kandideerimisest loobumise põhjuseid palju, kuid üheks peamiseks põhjuseks on mure Vabaerakonna enda pärast. «Viimased päevad on näidanud, et see rabelemine või nägelus kipub väga räpakaks minema – mis võib viia selleni, et me seisame lõhkise küna ees Vabaerakonnaga 13. mail ehk peale valimisi,» selgitas ta.

Mittekandideerimsega püüab Talvik enda sõnul tagada Vabaerakonna allesjäämise ning et «raputada Vabaerakonna inimesi» ning tuletada neile meelde seda, miks on nad üldse Eesti poliitikasse tulnud.

«Minu seisukohalt, need võtted, mis on nüüd käiku läinud selles esimehe-võitluses, meenutavad väga kartellierakondlikke poliittehnoloogilisi võtteid. Kui Vabaerakond hakkab selliseid kasutama ja unustab ära, et nad on tulnud Eestit paremaks tegema, Eesti inimeste elu paremaks tegema, siis see on Vabaerakonna hukatus,» arvas Talvik.

Saatejuhi küsimusele, mida ta kavatseb edasi teha, vastas Talvik, et kindlasti ta jätkab Eesti poliitikas ja jääb Vabaerakonda «vähemalt kindlasti esialgu». Ühegi teise erakonnaga Talvik enda sõnul liituda ei kavatse. Kuid eelolevatel erakonna juhi valimistel jätab ta ilmselt hääletamata.

«Ma kindlasti ei liitu mõne praegu eksisteeriva erakonnaga,» kinnitas Talvik.

Saatekülaline ei nõustunud arvamusega, et kolmeprotsendiline valijatoetus tähendab Vabaerakonna lõppu. «Kui Vabaerakond tervikuna saaks sellest aru, et me peame tegema poliitikat teistmoodi kui tavalised erakonnad, siis meil oleks suur tulevik. See on see suur murdekoht, kus me peame iseenda sisse vaatama ja mõtlema, mida teha,» rääkis Talvik.

Täna teatas ka riigikogu liige Monika Haukanõmm, et ta ei kandideeri Vabaerakonna esimeheks. Praeguse seisuga on kandideerima jäänud riigikogu liige ja erakonna esimene esimees Andres Herkel, infotehnoloog Tarmo Kaldma ja ettevõtja Olev Vaher.