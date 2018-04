Video ja galerii: Ossinovski: mul ääretult hea meel, et Riina Sikkut on andnud nõusoleku ministrikohale asuda

Päeva esimeses pooles, mil enamik meediaväljaandeid ministrikandidaadi välja hõikasid, ei tõtanud Ossinovski seda infot ümber lükkama ega kinnitama. Seejärel vastas Sikkut kuuldustele ise: «Vastab tõele, et Jevgeni Ossinovski on teinud mulle ettepaneku asuda sotsiaaldemokraatide ridades tervise- ja tööministri ametisse ning ma olen andnud oma põhimõttelise nõusoleku,» kirjutas Sikkut kirjalikus kommentaaris.

Ametliku kinnituse andis erakonna esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski pärastlõunal, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse koosoleku eel. Ossinovski kinnitas, et tegi Sikkutile ettepaneku ministriks asuda. «Saan omalt poolt kinnitada, et olen teinud Riina Sikkutile ettepaneku asuda tervise- ja tööministri ametikohale. Tegemist on kindlasti hinnatud tervise- ja sotsiaalpoliitika eksperdiga ja mul on selle tõttu ääretult hea meel, et Riina on ka oma põhimõttelise nõusoleku andnud sotsiaaldemokraatide ridades ministrikohale asuda,» selgitas Ossinovski.