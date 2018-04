Jevgeni Ossinovski kandidaat ministrikohale on riigikantselei ametnik

Juba mõni päev on Ossinovski lähemas ringis olevad inimesed teadnud, kelle ta esitab erakonna juhatusele uueks tervise- ja tööministri kandidaadiks. Ent erakonnakaaslastele ja loomulikult ka ajakirjandusele on ta keeldunud seda nime ütlemast. Osadele erakonnakaaslastele oli seni teada, et tegemist on avalikkusele vähetuntud ametnikuga, kes ei tööta Ossinovski alluvana sotsiaalministeeriumis.

Riina Sikkut FOTO: Riigikantselei

Postimehe andmetel on Ossinovski valik langenud riigikantselei strateegiabüroo nõuniku Riina Sikkuti peale. Varem poliitikauuringute keskuses PRAXIS tervisepoliitika analüütikuna töötanud Sikkut on pakutavas töövaldkonnas tugev spetsialist. Ühtegi erakonda Riina Sikkut ei kuulu. Tema abikaasa on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigiinfosüsteemide asekantsler Siim Sikkut.

Sikkuti nime avalikuks tulek seab Ossinovski ilmselt keerulisse olukorda, sest ta lubas enda asendaja nimega välja tulla järgmise nädala kolmapäeval, ent Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus koguneb juba täna kell 16.00. Kuigi ametlikus päevakorras ministriküsimust pole, on tõenäoline, et Ossinovski ei pääse sellest üle ega ümber.

Seda enam, et tegelikult on juba kokku lepitud, et peaminister Jüri Ratas läheb uue tervise- ja tööministri ning riigihalduse ministri kandidaatidega president Kersti Kaljulaidi juurde järgmisel kolmapäeval. Samal päeval peaks toimuma ka sotside juhatus, mis ministrikandidaadi sobivuse üle hääletama pidi.

Tänane juhatus kujuneb Ossinovski jaoks keeruliseks, sest erakonnaskaaslased teavad, et nende seast uut ministrit ei valita. Pinget lisab see, et mitme sotsiaaldemokraadi hinnangul oleks pidanud minister leitama erakonna riigikogu fraktsiooni seest.

Avalikkuses on seni spekuleeritud Heljo Pikhofi nimega ning oma aega on oodanud ka Nõmmel ülipopulaarne poliitik Rainer Vakra. Räägitud on ka Eesti ametiühingute keskliidu juhatuse esimehest Peep Petersonist. Nemad jäävad nüüd kõik pika ninaga.