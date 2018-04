«Olen otsustanud peale seitset aastat tööd riigikogus suunduda erasektorisse,» teatas Remo Holsmer pressiteate vahendusel. Mai teises pooles asub Holsmer tööle Cramo Estonia ASi arendusdirektorina ning juhatuse liikmena. Cramo Estonia on osa Cramo Grupist, mis on Euroopa viie suurima ehitusseadmete rendiettevõtte seas.

Holsmer täpsustas Postimehele, et ettevõte tegi talle pakkumise, seejärel möödus mitu kuud. «See protsess kestis pikemalt: üks pool oli pakkumine; teine oli eraldi vestlused, testid personalifirmaga. Cramo on Helsingi börsiettevõte ja seal käib inimeste tööle võtmine teatavate protseduuride järgi.»

Holsmeri sõnul puudub Reformierakonna sisepingetel ning tema karjääriotsustel igasugune seos. «Olen seitse aastat riigikogus töötanud, ma isiklikult tunnen, et tahan teha midagi muud ja see, et see pakkumine nüüd lõpuks sellele hetkele sattus, kus erakond vahetas esimeest, oli lihtsalt ajaline kokkusattumus.»

Ehkki Holsmer lahkub riigikogust, jätkab ta tööd Tallinna linnavolikogus. «Kahte asja korraga ei saa teha. Ma jään küll esialgu Tallinna linnavolikogu liikmeks, aga aktiivsest poliitikast sellega... - nagu pressiteates kirjutasin - pööran uue lehekülje ja pühendun ettevõttele.» Saadetud pressiteates toonitas Holsmer, et jääb Kaja Kallase meeskonnale pöialt hoidma. «Pööran oma tööalases elus uue peatüki ja jään pöialt hoidma, et Kaja Kallase meeskond ja Reformierakonna ideed võidaksid järgmised valimised,» lisas Holsmer.

Remo Holsmer oli riigikogu eelmises koosseisus Reformierakonna fraktsiooni aseesimees. 2015. riigikogu valimiste järgselt oli ta rahanduskomisjoni esimees, hetkel on ta rahanduskomisjoni aseesimees. Alates 7. maist tuleb Holsmeri asemele riigikogu Reformierakonna fraktsiooni Peep Aru , kes on olnud varasemalt ka X, XI, XII ja XIII riigikogu liige.

«Väikese riigi puhul on oluline, et inimesed jagaksid oma töökogemusi laiapõhjaliselt kogu riigis. Me vajame poliitikute kogemust erasektoris ja erasektori kogemust poliitikas,» ütles Reformierakonna esinaine Kaja Kallas. «Mul on ühelt poolt hea meel, et Remo alustab sellisel vastutusrikkal ametikohal erasektoris, aga teisalt ka kurb, sest Riigikogust lahkub tugev meeskonnamängija. Soovin Remole edu seoses uue väljakutsega.»