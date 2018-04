Paet: sellist Eesti halvustamist pole mina veel europarlamendis näinud

«Nii intensiivset ja pahatahtlikku Eesti ja Läti halvustamist pole ma selles parlamendis seni kuulnud. Nimelt oli mõne Eestist ja Lätist valitud saadiku jõulisel initsiatiivil arutelul kodakondsusetuse temaatika Eestis ja Lätis. Formaalselt hääletusõiguse andmine kodakondsuseta isikutele Euroopa Parlamendi valimistel, aga tegelikult tõmmati teema laiaks ehk selleks, kuidas Eestis ja Lätis kodakondsuseta isikute õigust jalge alla tallatakse ja kodakondsuse saamine on väga keeruline ning üleüldse on olukord Eestis ja Lätis väga kehv,» kirjutas Paet sotsiaalmeedias.

Paeti sõnul võttis ka tema sõna ja selgitas, et kodakondsuse teematika on riikide ja mitte ELi pädevuses, mida on korduvalt toonitanud ka Euroopa Komisjon.

«Eestis on 161 000 inimest teinud eksami ja saanud kodakondsuse. Et eesti keele omandamine peaks 27 aasta jooksul, mis on iseseisvuse taastamisest möödunud, olema kõigile jõukohane ning on elementaarne, et inimene oskab selle maa keelt, kus ta alaliselt elab. Ja probleem on pigem nende inimeste motivatsioonis või õigemini selle puudumises, mitte selles, et kodakondsust pole võimalik saada. Seega lisavõimaluste loomine vähendaks motivatsiooni veelgi ja oleks ebaõiglane nende suhtes, kes on kodakondsust taotlenud ja saanud,» märkis Paet.

Ta märkis, et väga pingelise ja ebameeldiva diskussiooni tulemusel jäi petitsioonide komisjonis ühe häälega peale seisukoht, et selle teemaga siiski edasi ei minda ja teema suletakse.

«Hääletustulemus oli napp seetõttu, et selle komisjoni koosseisus on palju kommuniste erinevatest ELi riikidest ja muid Vene-meelseid tegelasi. See napp hääletustulemus ei peegelda kogu Euroopa Parlamendi meelsust. Seekord siis nii, aga nördinud olen Eesti ebaõiglasest halvustamisest mõnede Eestist ja Lätist valitud saadikute poolt siiani,» kirjutas Paet.

Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon vaatas teisipäeval läbi petitsiooni mittekodanike õiguste kohta, mille 2016. aasta juunis esitasid EP liikmed Yana Toom Eestist ning samuti Kremli-meelsete seisukohtade kaitsmisega silma paistnud Andrejs Mamikins ja Tatjana Zdanoka Lätist.

Komitee arutas petitsiooni, mis toetab Kremli levitatavat seisukohta, justkui rikutaks Eestis mittekodanike õigusi. Muu hulga märkis arutluse all olnud petitsioon, et mittekodanikel pole õigust hääletada Euroopa Parlamendi valimistel ning väitis, et neil pole õigust liikumisvabadusele.

Petitsiooni esitanute nimel esines kirjanik Kaur Kender, kes esitas muu hulgas sellise avalduse: «See, mis toimub mittekodanikega, on katastroof. Neil ei ole poliitilisi õigusi... Eestlased mäletavad, et Nõukogude Liidus suruti neile vene keelt peale ja praegu tehakse sedasama venelastega. Ning meile tundub, et meil on õigus seda teha, oleme ju rahvusriik.»

Kuigi komitee hääletas petitsiooni maha, lubas Yana Toom sama teemat jätkata.