Vabaerakonna juhiks soovib saada neli inimest

Vabaerakonna esimehena soovib jätkata praegune juht Artur Talvik ja endine esimees Andres Herkel, kes mõlemad on riigikogu liikmed, kuid oma kandidatuuri on esitanud ka infotehnoloog Tarmo Kaldma ja ettevõtja Olev Vaher, kes rõhutavad vajadust muuta Vabaerakonna sõnumid selgemaks.

Vabaerakonna küsimus on, kuidas pääseda sisse riigikogu ustest, sest nende reiting on terve selle aasta jooksul jäänud allapoole valimiskünnist. Tallinna ülikooli võrdleva poliitika dotsent Tõnis Saarts ütles intervjuus «Aktuaalsele kaamerale», et kui Vabaerakond riigikokku ei pääse, võib partei kaduda.