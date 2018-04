IRLi ja SDE liidrid on kindlad, et saavad valimistel korraliku tulemuse

IRL on varem tõestanud, et nad on valimispäeval teinud parema tulemuse kui kehv reiting oodata lubab ja Seeder on kindel, et IRL ületab valimiskünnise. «Kindlasti IRL tuleb üle valimiskünnise ja järgmistel valimistel me saavutame niisuguse tulemuse, et me oleme ka järgmises parlamendi koosseisus ja loodetavasti oleme ka koalitsiooni moodustamisel läbirääkimistelaua taga,» rääkis Seeder.