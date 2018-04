Karnau: valimiste järel pole välistatud Reformierakonna ainuvõim

Karnau rääkis saates, et on viimasel ajal mänginud mõttega, et kui Kaja Kallas oma kaarte jätkuvalt õigesti välja mängib, on tekkimas olukord, kus ta saab endale 2019. aasta valimistel antavad protestihääled.

«Kui protestijad, kes 2015. aastal tõid parlamenti EKRE ja Vabaerakonna, neis pettuvad – ja proteste on kõikidel valimistel – siis on praeguse seisuga Kaja Kallasel suurepärane šanss seda kaarti hoida,» sõnas ta.

Teine saatejuht Ahto Lobjakas ei olnud temaga nõus ja ütles, et Kallasele antud usalduskrediit on sedavõrd suur, et saab edaspidi ainult kukkuda.