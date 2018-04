Sven Mikser: oleme lasknud ennast juhtida kõrvalradadele

«Ma ei loetleks neid siin, et ajakirjandus saaks löövaid pealkirju. Pigem loetlen positiivseid ja hästi tehtud asju,» ütles Mikser ning loetles üles poolt käimalükatud muudatusi.

Kui reformierakond valis endale uue juhi läinud nädalavahetusel, siis sotsiaaldemokraatide üldkogu toimub juuni alguses. Praeguse juhatuse volitused kehtivad 2019 suveni, seega tuleks uue esimehe valimiseks korraldada erakorralised juhatuse valimised.

Küsimusele, kas on tarvis uut erakonna juhti Ossinovski asemele, vastas Mikser mittemidagiütlevalt: «kõrget reitingut on opositsioonis kergem hoida, kui valitsuses. Sotsiaaldemokraadid on valitsuses olnud kauem, kui kunagi varem. See on sundinud meid tegelema praktiliste, kuid tehniliste küsimustega ning jätnud vähem aega erakonna brändi loomiseks.»

Sotsiaaldemokraatide toetus 2016. aasta novembris, kui sotsid koos IRLiga leivad ühte kappi Keskerakonnaga panid, oli Kantar Emori lävepaku küsitluste järgi 19 protsenti. Täna avaldatud Turu-uuringute ASi tulemuste järgi vaid kuus protsendipügalat.

Miks on nii läinud? «Kindlasti lihtsam tee oleks valijate süüdistamine selles, et nad meid ei mõista. Õigem oleks vaadata, kuidas teha nii, et asjad mida oleme teinud õigesti, kajastuksid meie reitingutes,» ütles Mikser.

Mikser rääkis, et sotsiaaldemokraadid seisavad jätkuvalt salliva ja vaenuvaba ühiskonna eest, kuid see sõnum on valijate jaoks hägustunud. «Eks oleme lasknud ennast mõnikord juhtida kõrvalradadele, mis hägustavad meie tuumikkuvandit ja sellega tuleb tegeleda,» ütles Mikser.