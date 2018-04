Mikser: Ossinovski ei ole uut tervise- ja tööministri kandidaati esitanud

Ossinovski on kinnitanud, et tegeleb uue ministrikandidaadi otsimisega. Sotside ministrivaliku kaheks peamiseks favoriidiks on peetud nii aastaid tervishoiutöötajate esindajana ja riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehena töötanud Heljo Pikhofi ning sotsiaalministeeriumi terviseala asekantslerit Maris Jesset. Lisaks on räägitud ka sotsiaalkomisjoni esimehest Helmen Kütist.