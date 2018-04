Sibul: praegune valitsus on olnud IRLile maailmavaateliselt keeruline

«Uudis aprillikuu reitingunumbritest võiks muidugi olla IRLile parem, ei varjagi seda. Tahaks, et Isamaa ja Res Publica Liidu intelligentsel rahvuskonservatiivsel vaatel oleks rohkem toetajaid ja me tegutseme selle nimel,» kommenteeris Sibul.

Mida kavatseb valimiskünnisest allapoole kukkunud IRL teha? Hetkel valmistutakse erakonna üldkoguks ning nimevahetuseks. «Meie maailmavaade on selgelt ära sõnastatud ja volikogule on ette valmistatud konkreetsed maailmavaatelised aluspõhimõtted. Eesti vajab väärtuspõhist rahvuslik-konservatiivset erakonda, mis on tulevikku vaatav ning seisab kaasaegse ühiskonna ülesehitamise eest.»

Sibul toonitas, et valitsus vajab täna erakonda, mis seisab vastutustundliku ja parempoolse majanduspoliitika elluviimise eest. «Poliitika on aga kompromisside kunst ning tuleb tunnistada, et see on IRLile olnud maailmavaateliselt keeruline valitsus, kuigi tööõhustik on läbi aegade parim.»

Äsja juhti vahetanud Reformierakonna kõrge reiting Sibulat ei üllata. «Sealt on pigem langeda kui edasi kerkida. Opositsioon valmistub praegu väga hoogsalt 2019. aasta valimisteks, neil on seda ka lihtsam teha, samas kui valitsus on töine, tegeleb eelarvestrateegiaga ja järgmise aasta eelarvega,» kommenteeris Sibul.