Kõva: oleme juba mõnda aega tagasi aru saanud, et seis ei ole kiita

«Me oleme juba mõnda aega tagasi aru saanud, et seis ei ole kiita,» selgitas Kõva. Nii on sotside leeris tehtud viimastel kuudel olulisi muudatusi: vahetatud välja erakonna peasekretär, samuti on erakonna esimees Jevgeni Ossinovski teatanud tervise- ja tööministri ametikohalt tagasiastumisest.

«Me ise nendest muudatustest reitingule lühiajalist mõju – ei tõusu ega langust – ei oodanud, küll aga loodame tehtud otsuste tulemusena pikemas plaanis oma poliitikat laiemalt ja edukamalt selgitada ning toetust mitte ainult taastada, vaid ka kasvatada,» sõnas Kõva.

Kõva nentis ERRi tellitud uuringut kommenteerides, et sotside toetajate langusest veelgi enam on kasvanud nende valijate arv, kel puudub kindel erakondlik eelistus. «Usun, et osa meie toetajaid ongi andnud meile täna aega nii-öelda käiguvahetuseks,» nentis Kõva.

«Selge on see, et paljud värsked olulised otsused, nagu päästetöötajate hüppeline palgatõus, ka politseinike, õpetajate ja kultuuritöötajate järgmisel aastal kasvavad palgad, antud uuringule ja nii ka meie reitingule positiivset mõju veel osutada ei jõudnud. Olen kindel, et need on õiged otsused ja sotside toetus kasvab. Mingeid suuremaid või keerulisemaid konstruktsioone ja seoseid ma aprillikuu numbritest tegema ei tõttaks,» selgitas Kõva.