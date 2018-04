Video: miks sai Ratas oma valitsuse ministri sekeldustest teada alles kuu aega hiljem?

Aab: peaministri varasem teavitamine oleks võinud rohkem kahju teha

Miks te kohe ei teavitanud oma ülemust, peaministrit sellest intsidendist?

Ma olen selgitanud. See on minu vastutus, et ma ei teavitanud. Jah, võib näida, et ma tahtsin hirmsasti, et äkki läheb mööda. See tõenäosus oli väga väike. Ma teadsin, et see tuleb avalikustada nii või teisiti. Ega muud seletust ei ole. Poliitik peab valima hetke, millal ta tuleb välja. Ma kindlasti kavatsesin tulla, aga oli väga pingeline perioodi valitsuses RESi (riigieelarve strateegia - A.P.) aruteluga. See oli minu otsus - et ma panen selle ka löögi alla, kui ma sellel hetkel välja tulen.

Kuidas te sellesse suhtute, et see info jõudis peaministrini varem, kui teie seda talle rääkisite?

Minul oli seda plaanis talle rääkida kindlasti. Seda ei oleks niikuinii vaka alla pannud. Aga siseminister jõudis enne mind. RESi põhimõtteline kokkulepe sai tehtud reedel ja laupäeval siseminister informeeris. Kõik olid ju RESist nii väsinud, et ma ei tahtnud järgmisel päeval tülitada peaministrit. Nii ta oli.

Kas teil endal ei tekkinud tunnet, et tahaksite võimalikult vara rääkida seda peaministrile?

Minul oleks see kergem olnud, aga ma ei tea, kas see oleks siis üleüldises plaanis ja olukorras kõige õigem. Inimlikult oleks kergem olnud, sest minul oli raske.

Te puutute peaministriga nii palju kokku. Kas tõesti ei näinud varem seda võimalust rääkida temaga?

Ma puutun temaga pidevalt kokku. Ma rääkisin oma kaalutlustest, miks ma sellega varem välja ei tulnud. See oleks käivitanud teatud sündmuste ahela ja minu hinnangul oleks see mõjunud antud olukorras ja protsessis halvasti. See oli minu hinnang, minu vastutus. Täpselt nii see oli.

See mõjub ka peaministri enda valitsusele ja isiksusele, juhi kuvandile halvasti, et tema eest kuu aega selliseid asju varjus hoitakse. Kuidas te sellest aspektist olukorda hindate?

Võib mõjuda. Mina hindasin seda olukorda tol hetkel niimoodi, et see oleks võinud tol hetkel põhjustada kahjusid rohkem. Ma ei tea, kas see hinnang oli õige. Ma olen vastutuse võtnud selle teo eest, ma väga kahetsen ja mul ei ole rohkem lisada. Minu hinnang oli selline, et tol hetkel oleks see võib-olla kahju teinud rohkem. Ma lähtusin seisukohast, mis oleks valitsusele ja kõigile selles olukorras parim.