Üks võimalik kandidaat riigihalduse ministri kohale võib olla Veikko Luhalaid

«Ma võin täna öelda, et kui tehakse ettepanek, siis ma tõsiselt mõtlen selle üle, arutan kolleegidega ja ei ole saladus – vaatan ka, mida mina isiklikult sellest võidan,» rääkis Luhalaid ERRi venekeelsetele raadiouudistele. Ta lisas, et seni pole talle ettepanekut tehtud. «Võib olla, et seda ei tulegi,» lisas ta.

Luhalaid on aastaid juhatanud Ida-Virumaa omavalitsusliitu ning on hästi kursis maakonna muredega ja on kursis ka haldusreformiga. Võimaliku regionaalministri kandidaadina oli Luhalaid kõne all ka eelmise ministri Mihhail Korbi tagasiastumise ajal, kuid toona talle ettepanekut ei tehtud.