Video: Ratase sõnul Jaak Aab ilmselt kauaks töötuks ei jää

«Jaak Aab on sotsiaalteemadega hästi kursis, ta on olnud sotsiaalminister, tal on väga hea omavalitsuslik, riigireformiline ja regionaalpoliitiline tunnetus. Ma arvan, et erakond üritab teha talle ettepaneku. Aab ütles ka ise täna pressikonverentsil, et ta on pärast ministriametist lahkumist vaba inimene tööjõuturul. Need on vestlused, mida tuleb Jaaguga veel pidada,» ütles Ratas.