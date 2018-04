Artur Talvik IRL-i nimevahetusest: väline muutus sisu ei muuda

Isamaa ja Res Publica Liidu laiendatud eestseisus otsustas täna, et erakonna uueks nimeks saab Erakond Isamaa. Uue nime peab veel heaks kiitma volikogu. Ühtlasi pani eestseisus paika erakonna maailmavaatelised põhimõtted.

«Ma saan aru, et Seeder tahab näidata, et Res Publica üle on võit saadud. Aga kas selleks piisab ainult nimevahetusest, on selline retooriline küsimus otsa,» ütles Talvik Postimehele. Ta lisas, et tema jaoks sellised välised trikid ei toimi.

Vabaerakonna juhi hinnangul mõtleb IRL nime muutes järgmise aasta parlamendivalimistele.

Kas nime muutmine aitab IRL-il/Isamaal raskest seisust välja tulla? «Sisu on see, millega august välja rabeletakse. Nimevahetusest on vähe. Tegelikult nimevahetus oleks eeldanud seda, et tuleb mingeid olulisi inimesi erakonda juurde või midagi sellist. Et erakonna nägu on tõsiselt muutunud. Aga seda ta ju ei ole,» leiab Talvik.

Isamaa 3.0-st võiks Talviku arvates rääkida siis, kui erakonnal oleks Mart Laari haardega juht, kuid praegu sellist inimest pole.