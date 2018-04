Lobjakas: Kaja Kallase suurim väljakutse on isa varju alt välja saamine

«Kaja Kallase suurim väljakutse lähima aasta jooksul kindlasti on enda isa varju alt välja saamine ning juba see isemajandav Eesti, millega ta enda programmi on tituleerinud, on järjekordne kummardus isa suunas ja see on ma arvan Kaja Kallase kõige nõrgem koht üldse,» vahendab ERRi uudisteportaal Lobjaka öeldut.