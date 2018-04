Pevkur: erakonnas kuhjunud sisepinged on täiesti mõttetu kukepoks

Usun, et just majanduskeskkond, maksud ja haridus on teemad, mis saavad eesseisvatel Riigikogu valimistel põhilisteks. Tänan kõiki erakonnakaaslasi ning eksperte väljastpoolt erakonda, kes oma panuse valimisplatvormi loomesse juba andnud, ent pikk tee on veel minna. Meie võimalus on koguda kokku ja sõlmida tervikuks ideed Eesti arendamiseks ja inimeste heaolu kasvatamiseks. Kuulates erakonnakaaslasi üle Eesti, saame parimal viisil teada, mis on meie meelest õige tee Eestile. Nii on otsused kaasavamad ja läbipaistvamad. Ja kui meie enda inimesed mõistavad erakonna tehtavaid otsuseid, mõistavad seda ka need, kes meid toetavad.

Austatud mõttekaaslased

Aasta tagasi ütlesin, et väikese riigina pole meil luksust pidada üleval suurt riigiaparaati või hoida töös kohmakaid lahendusi. Sellele jätkuks tegin kevadisel Riigikogu Eesti majanduse tulevikuarutelul ettepaneku vähendada Eesti õigusruumi 50%. Olen jätkuvalt seda meelt, et riik peab muutuma paindlikumaks ja vähem bürokraatlikumaks, sest vaid nii on võimalik anda vajalik hingamisruum ettevõtjatele innovaatilisteks lahendusteks ning kasvuks.

Usun, et tuleviku Eesti on personaalne Eesti. Mida aeg edasi, seda rohkem võimaldab tehnoloogia meil täpsemalt sihtida nii sotsiaaltoetusi kui terviseteenuseid. Mainisin enne, et Reformierakond on alati pidanud õigeks täpselt sihitud sotsiaaltoetusi, ehk riik peab eelkõige aitama neid, kes abi vajavad. Selleks tuleb riigil ja omavalitsustel liita erinevad andmebaasid, et jõuda tegelike abivajajateni oluliselt kiiremini. Personaalmeditsiini võidukäigu tuules on ehk aeg tõsta lauale inimeste tervisekäitumise sidumine isikliku maksumotivatsiooni tekitamisega? Maksuamet suudab üha täpsemalt hinnata iga üksikut ettevõtjat ja liikuda aruandlusvaba ettevõtluse suunas. Riik tervikuna peab olema valmis pakkuma suurinvestoritele personaalset lähenemist, miks mitte kuni eraldi disainitud maksupaketini välja. See ongi tulevik, kuhu tuleb liikuda - personaalne riik. Me oleme selleks kõigeks võimelised, aga vajame julgust suurelt mõelda ja suurelt ette võtta. Vajadusel ka julgust mõnes ettevõtmises ebaõnnestuda, sest nagu ütles kord Edison - ma ei ebaõnnestunud, ma lihtsalt leidsin 10 000 viisi, miks midagi ei tööta.