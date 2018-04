Sarapuu: Kallaselt ootaks selget sõnumit reformierakondlikust maksusüsteemist

Sarapuu sõnul tähendaks Reformierakonna senist valitsemist analüüsides Kallase soov õhukesest riigist jätkamist suunal, mis on välja suretanud maakohad ning viinud vajalikud teenused inimestest kaugele isegi suuremates maakonnakeskustes. «Ühetaoline maksusüsteem ja tulumaksu alandamine jättis iga protsendipunkti alandamisel enam raha kätte küll jõukamatele, kuid vähendas samal ajal riigi tulusid, mida kasutada regionaalarenguks, tervishoius või mujal,» tõi Sarapuu välja. Ta tõdes, et Kallase sõnum tervishoius erakindlustuse osas viitas, et tema ja Reformierakonna tähelepanu kuulub siiski jätkuvalt jõukamale elanikkonnale.

Rahanduskomisjoni liikme sõnul on mõttekoht ka see, mida soovib Reformierakond teha tulumaksuvaba miinimumiga, mis toonase poliitika jätkudes oleks 500 euroni jõudnud aastaks 2049. On positiivne, et ka Kaja Kallas näeb tulumaksuvaba miinimumi tõusu vajalikkust ja leiab, et 500 eurot võiks olla maksuvaba kõigile. Samas tekivad sel juhul küsimused katteallikates. Hanno Pevkur on näiteks välja toonud käibemaksu tõusu, mis tõstaks veelgi kaupade ja teenuste hinda ning sellega ei saaks nõustuda,» rääkis Sarapuu.