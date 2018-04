Peaminister Jüri Ratas: Eesti eelarvepoliitika on ja jääb vastutustundlikuks

«Saavutasime täna Sagadis toimunud seminaril sisulise kokkuleppe riigi eelarvestrateegia 2019-2022 osas, mis on aluseks meie tulevaste aastate rahalistele plaanidele. Järgmisel neljal aastal planeerime valitsussektori eelarve nominaalset ülejääki ja vähemalt struktuurset tasakaalu. Seega Eesti eelarvepoliitika on ja jääb vastutustundlikuks. Soovin tänada kõiki ministreid ja ametnikke tugeva ettevalmistuse ja asjalike arutelude eest ning tunnustan tulemusteni viinud head meeskonnavaimu.

Koalitsiooni ühine eesmärk on arendada Eestis elu nii, et meie maal sünniks rohkem lapsi, majanduskasv jõuaks iga inimeseni ning tagatud oleks kõigi turvatunne ja julgeolek.

Koalitsiooni ühine eesmärk on arendada Eestis elu nii, et meie maal sünniks rohkem lapsi, majanduskasv jõuaks iga inimeseni ning tagatud oleks kõigi turvatunne ja julgeolek. Seetõttu toetab valitsusliit päästjate, politseinike, õpetajate, kõrgharidusega kultuuritöötajate ja sotsiaaltöötajate palgafondi kasvu ning rahastab senisest suuremas mahus e-riigi töökindlust. Samuti on väga oluline, et Eesti kaitsekulud püsivad üle 2 protsendi SKP-st.

Eesti majanduskasv on varasematest prognoosidest kiirem, mis eeldab omakorda tasakaalukamat eelarvepoliitikat. Kiire majanduskasv on loomulikult hea uudis meie elanikele ja ettevõtetele, sest inimestel on tööd ja palgad kasvavad. Riigi jaoks tähendab see aga hoolikalt kaalutud valikuid investeeringute osas, et vältida majanduse ülekuumenemist. Ühtlasi tagavad valitsuse tehtud otsused 2019. aastal maksurahu ning loobume varem plaanitud alkoholiaktsiisi tõusudest.»