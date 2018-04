Ossinovski: olen Maris Jessega kohtunud nii esmaspäeval, teisipäeval kui ka kolmapäeval

Ossinovski kinnitas, et tegeleb uue ministrikandidaadi otsimisega, kuid hetkel sel teemal põhjalikumaid kommentaare jagada ei saa. Sotside ministrivaliku kaheks peamiseks favoriidiks on peetud nii aastaid tervishoiutöötajate esindajana ja riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehena töötanud Heljo Pikhofi ning sotsiaalministeeriumi terviseala asekantslerit Maris Jesset. Lisaks on räägitud ka sotsiaalkomisjoni esimehest Helmen Kütist.

Et Pikhof ja Kütt on sotside ridades valijatele tuntud näod, siis Jesse ministriks hakkamine ja erakonda astumine tooks sotside valimisnimekirjale värskust. Nii on antud teema toonud rambivalgusesse eelkõige Maris Jesse.

Maris Jesse FOTO: Jaanus Lensment

Ossinovski kinnitas, et on tervise- ja tööministrina ministeeriumi asekantsleri Maris Jessega sel nädalal mitu korda kohtunud. «Oleme arutanud mitmeid Eesti tervishoiu juhtimises olulisi teemasid, aga mis puudutab ajakirjanikke tegelikult huvitavat küsimust (Kas Jesse on uus tervise- ja tööminister? - A.P.), siis nagu ma ütlesin, täna rohkem sellel teemal öelda ei ole.»

Uurides, ega Jesse polnud põhimõtteliselt vastu ministriametile, vastas Ossinovski järgmist: «Kindlasti on meedias kõlanud väga tublid inimeste nimed ja mitmedki neist saaks selles ametis hästi hakkama. Aga mis puudutab konkreetseid kandidatuure ja nendega läbirääkimist, siis seda ma kommenteerida hetkel ei saa.»

Paludes Maris Jesselt täiendavaid kommentaare Ossinovskiga peetud kohtumise kohta, edastati sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooniosakonna vahendusel vastuseks: «Ei ole ka ilmselt üllatav, et terviseala asekantsler ning tervise- ja tööminister puutuvad ministeeriumis tihedalt kokku.»