Ülevaade: milliste Kremli-meelsete avaldustega on Keskerakonna poliitikud esinenud

«Lugu Skripali mürgistusega kinnitab taas kord seda, mida ma kolm nädalat tagasi saates «Pühapäeva õhtu Vladimir Solovjoviga» ütlesin: just Londonist on saanud keskus, kust Euroopa Liidus Vene-vastast hüsteeriat õhutatakse,» kirjutas Toom mörtsis sotsiaalmeedias.

«Hispaania pärandi pärast peetava sõjaga pole Putinil, nagu ka Assange’il, mingit pistmist ja niipea kui hakkame rääkima «Vene käest», tähendab see kaasaegses Euroopa poliitikas alati, et tegime midagi valesti – ja nüüd on vaja seda kellegi kaela ajada,» ütles Toom mullu aasta oktoobris Kataloonia referendiumist rääkides.

Samuti ütles ta, et kuigi Eesti vabadusega läks pärast Teist maailmasõda veel aega, on ka see, et «pommid ei kukkunud kaela», Eestis päris oluline. Loone pidi pärast sõnavõttu korduvalt selgitama, mida ta oma sõnadega mõtles.