Riigikogu saadikud: omavalitsused väärivad riikliku tähtpäeva

«Omavalitsused on jätnud oma jälje Eesti riigi loomisele, taastamisele ja arendamisele,» ütles ta ja lisas, et haldusreformi järgselt kasvas omavalitsuste vastutus veelgi, mistõttu on omavalitsuspäeva muutmine riiklikuks tähtpäevaks heaks võimaluseks, kuidas sellele inimeste tähelepanu pöörata.