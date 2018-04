Ossinovski hinnangul on valitsuse tervis väga hea

«Valitsuse seis on täna tegelikult väga hea, usalduse tase on väga kõrge,» ütles Ossinovski esmaspäeval intervjuus rahvusringhäälingu saatele «Ringvaade». Ta lükkas tagasi saatejuhi väited, et «valitsuse seis on üsna vilets».

«Esiteks ma arvan, et see on Eesti demokraatia pluss, et me oleme suutnud koalitsioonivalitsustena läbi ajaloo Eestit juhtida, niimoodi, et kokkuleppe kunst on osa Eesti poliitilisest valitsemiskultuurist. See tähendab ka seda, et erakonnad, kes võivad olla ideoloogiliselt erinevat meelt väga paljudes küsimustes, tegelikult suudavad kokku leppida, ühiselt valitseda. Suudame ka meie,» rääkis SDE esimees.