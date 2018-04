Mikko, Marrandi ja Kaskpeit osalevad presidendivalimiste vaatlemisel Aserbaidžaanis

«Valimised on alati demokraatia suurpäev. Kas see on ka nii Aserbaidžaanis, seda Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee vaatlejad jälgima sõidavadki,» ütles Mikko. «Isiklikult olen Aserbaidžaani laiapindse demokraatia suhtes üpris skeptiline. Oleks väga tore, kui Bakuus kogeksin vastupidist,» lisas ta.

«Aserbaidžaani Vabariik on keerulises geopoliitilises positsioonis Iraani ja Venemaa vahel, nagu tuli tuha all hõõgub jätkuvalt Mägi-Karabahhi konflikt naaberriigi Armeeniaga,» kirjeldas olukorda Marrandi.

Marrandi sõnul on riik viimastel aastatel püüdnud oma mainet parandada ja vähenenud on poliitiliste kinnipeetute arv, paranenud on ka koostöö Euroopa Liiduga. «Vahepealne tugev naftahindade langus on pannud riiki otsima uusi võimalusi oma majanduse reformimiseks,» ütles Marrandi.