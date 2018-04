Vabaerakonna fraktsiooni aseesimeheks valiti Krista Aru

Ajakirjaniku haridusega Krista Arul on filosoofiadoktori kraad, ta on ajakirjandusuurija ja –õppejõud. Ta on töötanud Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti Rahva Muuseumi direktorina. Kuni tööle asumiseni Riigikogus oli ta Eesti Teadusagentuuri juhatuse liige. Praegu on ta Eesti Rahva Muuseumi SA Iisaku Kihelkonnamuuseum ning Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liige. Alates 2014. aasta veebruarist on ta Jaan Tõnissoni Seltsi esimees.