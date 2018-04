Ossinovski naasmisel lahkub riigikogust Rein Randver

Tervise- ja tööminister Ossinovski teatas laupäeval peetud SDE volikogul, et lahkub lähiajal valitsusest, naaseb parlamenti ning keskendub erakonna juhtimisele.

Kellest saab uus tervise- ja tööminister, pole hetkel teada. Küll aga tunnistas Ossinovski SDE volikogul, et annab tervise- ja tööministri portfelli oma järeltulijale rahuliku südamega. «Töövaldkonnas on käivitunud tulevikku vaatav töötavatele inimestele suunatud ümber- ja täiendõppe programm, mis valmistab Eesti inimesi ette automatiseerimisest lähtuvateks muutusteks tööturul, samuti on saavutatud läbimurre tervishoiu rahastamises, mis lühendab järgmistel aastatel ravijärjekordi ning muutnud nii hambaravi kui ka ravimid inimestele kättesaadavaks,» ütles Ossinovski.