Andreas Kaju: kahe võimupartei juhi valitsusest lahkumine tähendaks üldiselt valitsuse tagasiastumist

"Ajakirjandus ja poliitikud on selle üle ju mitu kuud spekuleerinud ja midagi üllatavat pole," ütles Kaju.

Küll aga on Kaju sõnul on tekkinud pretsedenditu olukord, kus kaks kolmest võimupartei juhist on läinud teadlikult parlamenti, et mitte vastutada valitsuse töö eest.

Motiivid

Kaju hinnangul oli sotsiaaldemokraatide juhi tervise- ja tööministri kohalt lahkumine loogiline käik, millel kolm põhilist põhjust.

"Alkoholipoliitika on väänatud Ossinovski kaela. Minu hinnangul on see tegelikult valitsuse vastutada, aga avalikkuse silmis see nii ei ole. Nii on see veskikivina Ossinovskil ja sotsidel kaelas istunud," ütles Kaju.

"See taak takistab tööd ja tegevust. Ossinovskil on raske teha mingeid samme ilma, et tema käest pidevalt küsitaks aktsiisi- ja alkoholipoliitika kohta. See oli probleem, mis vajas lahendust," lisas ta.

Riigi eelarvestrateegia tegemise ajal on Ossinovski veel ametis. Sellest johtuvalt peab Ossinovski ja sotsid aktsiisiteema ikkagi lahendama. "Ükskõik kuidas, kas lähevad langetama või mitte, aga selle sammu nad peavad ärategema. See on teine moment: tal on sellest pagasist vaja vabaneda," ütles Kaju.

"Kolmas moment on see, et valitsuses on seisak. Aasta enne valimisi pole võimalik midagi teha. Suhted partneritega, ennekõike IRLiga ei ole head. Suusad on risti mitmes poliitikaküsimuses ja praktikas pole ühiselt uusi asju võimalik enam teha," ütles Kaju, lisades, et taoline valimiste eelne seisak on tavapärane.

Pretsedenditu olukord

Küll aga on tekkinud olukord, kus kahe koalitsioonierakonna juhti pole mitte valitsuses, vaid hoopis riigikogus. Praegu ootab seal Ossinovskit ees IRLi juht Helir-Valdor Seeder.

Kaju hinnangul on tegemist pretsedenditu oluokorraga.

"Tegelikult pole see mõistlik. Kui on kriisiolukord, mille eest vastutab valitsus, siis mingid tüübid istuvad parlamendis ja mõtlevad personaalse kampaania peale. See pole normaalne."

"See pole vaid Ossinovski probleem, sama moodi on seal ju Seeder, kes teadlikult vältis valitsusse tulekut. Seeder nägi, et pärast Tsahknalt erakonna ülevõtmist on ta sattunud koalitsiooni, mis ajab temale vastumeelset poliitkat."

"Ütleksin, et kõik on arusaadav ja mõistetav. Ka erakonna seisukohast õige, sest võimu võitmiseks tuleb erakonnaga tegeleda," märkis Kaju ja lisas, et sellistel käikudel on ka teine pool.

"Valitsus peab toimima, kui on pingeline olukord ja sellises situatsioonis peaks erakondade juhid olema valitsuses. Kui kaks kolmest valitsuserakondade juhist lahkuvad, siis peaks see tähendama valitsuse kukkumist," ütles Kaju.