Minister Iva: Ossinovski otsus ei tulnud selgest taevast

Iva sõnul pole viimased ajad sotsiaaldemokraatidele olnud lihtsad ning seetõttu on mõistetav, et erakonna esimees soovib kogu jõuga valimiskampaaniasse panustada.

«Ootan huviga, kes minu vastaskabinetti kolib, sest oleme just jõudsalt edasi liikumas hoolduskoormuse vähendamise ja hooldusteenuste kvaliteedi küsimustega, see eeldab igal juhul tõhusat koostööd ka tervisevaldkonnaga. Samuti nõuab head koostööd pensionireformi elluviimine, sest see puudutab töövaldkonda samavõrd kui eakaid, kuid tõsi, eks siin ongi jämedam ots juba parlamendi käes,» lisas minister.