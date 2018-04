Ligi: Ossinovski käik on vastutustundetu

Ligi kirjutab sotsiaalmeedias, et Jevgeni Ossinovski ei võta vastutust ning tähtis on vaid kampaania, mitte reaalne töö.

«See otsus on vastutustundetu, aga selle töö- ja elukogemuse juures mitte eriline üllatus. Kui inimese esimene töökoht on partei valimsnimekirja kõrge positsioon, on isegi loogiline mõtteviis, et kõrged riigiametid on parteitöö teisejärguline osa, mida tasub pidada kampaaniavälisel ajal, aga läbikäiguhoovina,» ütles Ligi.