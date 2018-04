Ossinovski loobub ministriametist

«Eestile on vaja, et meil oleks järgmisel valitsemisperioodil tugev mandaat. Nii selleks, et järgmisel põlvkonnal läheks paremini kui tänasel, aga ka selleks, et hoida ära senise edu lammutamine. Seegi oht on reaalne. See eeldab sotsiaaldemokraatlike tuumikteemade – võrdsed võimalused, haridus, teadus, töö, regionaalareng – tagasi toomise oma poliitika keskmesse. Et päriselt sisustada meie poliitika tuum: Eestis ei jäeta kedagi maha,» rääkis Jevgeni Ossinovski.