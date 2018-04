Pentus-Rosimannus: šampanjasotsid ja härras-Keskerakond on radikaalse vasakpartei tekkeks soodsa pinnase loonud

«Iseenesest võiks ju mõelda, et praegu valitsuses olevad Keskerakond ja sotsid võiksid sedatüüpi valijaskonda kõnetada ja neid esindada, aga kui päris olukorda vaadata, siis mulle tundub, et selline härras-Keskerakond, mis täna võimul on, väga selgelt pelgab vasakpoolset poliitikat ajada,» jätkas Pentus-Rosimannus ja lisas, et «šampanja- ja härrassotside» puhul paistab talle, et fookuses on valed asjad. «Nad on täna põhiosa aurust suunanud sinna, kas ja mida keegi süüa-juua võib, vähem sellele, et on terve hulk inimesi, kes igapäevaselt mõtlevad sellele, kas neil üldse on järgmisel päeval mida süüa.»