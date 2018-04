Helme: Ratta ilus muinasjutt integratsioonist on oht Eesti riigile

Hiljuti oli saate «Kuuuurija» eetris lugu vene keelt kõnelenud noorte seltskonnast, kes 25. märtsi õhtul Vabaduse väljakul lõid jalgadega laiali küüditamisohvrite mälestuseks süüdatud küünlaid. Vahejuhtumist ajendatuna küsis EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme täna riigikogu infotunnis peaministrilt, kas viimase hinnangul on «Eestis inimesi, kellel on tõsine lojaalsusprobleem Eesti riigiga ja vaenulikkuse probleem eesti rahvuse vastu».

Selle etteheitega peaminister päri ei olnud ja sõnas, et tema näeb selles kahetsusväärses vahejuhtumis rahvusliku vaenu ilmingu asemel hoopis «eestlastele nii valusal hetkel toime pandud» vandaalitsemist, millele ei ole ühtegi õigustust.

Ratas rõhutas, et see sündmus ei pane teda taganema varem korduvalt esitatud seisukohast, et kõik Eestis elavad inimesed on omad. «See kindlasti ei pane mind ütlema, et ma ei tea, et noored või üht, teist või kolmandat keelt kõnelevad inimesed, kes siin riigis elavad, ei oleks meie inimesed.»

Seepeale nihkus fookus küüditamisohvrite mälestuspäeval toimunud vandaalitsemiselt juba kõigile Eestis elavatele venelastele. Martin Helme nimetas venekeelseid eestlasi «nonsenssjutuks» ning Mart Helme heitis peaministrile ette, et too ei taha näha, et «2/3 siin elavatest venelastest peab NATOt vaenulikuks organisatsiooniks ja Putinit oma presidendiks». Veel heitis Mart Helme peaministrile ette, et too vaatab venekeelse elanikkonnaga seotud probleemidest mööda.

«Te räägite meile ilusat muinasjuttu, nii nagu meile räägiti enne 2007. aasta pronksiöid, kuidas meil integratsioon töötab ja need kõik on meie inimesed. Nad kõik ei ole paraku meie inimesed. Ja riigile on ohtlik, kui peaministri tasemel ei tegeleta probleemiga ja probleemist lihtsalt vaadatakse mööda,» ütles ta.

Kriitikarahe alla jäänud Ratas heitis EKRE-le omakorda ette äärmustesse minekut ja nägemust, nagu tuleks erakonna rahuloluks teatud kohad Eestimaast välja lõigata. «Kas siis me peame ütlema, et seal, nendes omavalitsustes, kus on suurem osakaal koduses keeles vene keelel, et te ei saa siin riigis enam elada või, minge siit minema või? Lõikame need omavalitsused kuidagi Eestimaalt välja? Ma arvan vastupidi, jah, me peame edasi minema sellega, et neid sildasid ehitada.»

Peaminister rõhutas, et Eestil tuleb pürgida kokkuhoidva ja tugeva ühiskonna poole, kus pooled üksteist mõista prooviks ning müüride püstitamise asemel sildu ehitaksid.