Karmo Tüüri toidublogi: riigikogu söökla on kokakooli esimese kursuse läbikukkumise tase

Postimees avaldab Tüüri blogi sissekande muutmata kujul

Nii lühikest kannet pole siin päevikus veel olnud ega ilmselt tule kah. Riigikogu puhvetist olen juba kirjutanud, kuid samas majas elab korrus madalamal ka üks söökla. Ning korrus madalamal on VÄGA täpne määratlus ka selles pakutava kohta.

Kokkuvõtteks ütlen ainult - sööklat ei pea pidama madalaima ühisnimetaja järgi. Kasutada ära seda, et majas töötab sadade kaupa kontorirahvast, kes kord päevas tahavad söögipausi pidada ... nomaeitea ... see kraam ja käitumine on lame. Kokakooli esimese kursuse tudengite läbikukkumise äärel balansseeriv tase heal juhul.